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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:25 Понедельник, 6 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При облачной погоде с прояснениями существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 5..7, по области 3..8 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.



Атмосферное давление в столичном регионе резко подрастет и окажется на 10-12 единиц выше привычных значений. Температура воздуха ожидается с большим суточным ходом: ночью подморозит до небольших морозов, а днем воздух прогреется до 8:10 градусов. У здоровых людей изменения основных метеопараметров не вызовут дискомфорта, а метеозависимые, страдающие заболеваниями сердца и сосудов, могут почувствовать недомогание и ухудшение самочувствия. В первую очередь это касается гипертоников, перенесших сосудистые катастрофы, а также страдающих вегето-сосудистой дистонией. У них возможно учащение мигрени при атеросклерозе сосудов, что может быть реакцией на высокое атмосферное давление.



Желательно контролировать артериальное давление, принимать препараты, рекомендованные врачом, помогут уменьшить головные боли и сосудистые спазмы массаж шейно-затылочного отдела позвоночника или же горчичники, успокаивающие травяные чаи.



Геомагнитный фон 6 апреля прогнозируется спокойное с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /



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