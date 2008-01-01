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Итого первой пятидневки апреля в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:20 Понедельник, 6 апреля



Начало апреля в Москве и области не отличилось ни сильными осадками, ни экстремальным теплом. Средняя суточная температура воздуха оказалась близкой у климатической норме( положительная аномалия не превышала 1 градуса.) Максимальная температура в городе не превышала 10..11 градусов. И сильных ночных морозов тоже не было. В Москве минимальная температура была в пределах -5..-7 градусов, а по области она понижалась до -8..-12 градусов. Самой холодной была первая ночь месяца.



Осадков за первые 5 дней апреля выпало мало: в Москве менее 5% от нормы, по области менее 10%. (Месячная норма для города 42-46 мм).



В ближайшие дни существенных осадков не прогнозируется. Такая ситуация способствует повышению степени пожарной опасности в регионе. / meteonovosti.ru /



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