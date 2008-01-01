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Новости погоды
Зона заморозков в Западной Европе сократилась
ИА "Метеоновости" / 10:05 Понедельник, 6 апреля
Зона отрицательной ночной температуры в странах Западной Европы сокращается. Минувшей ночью минимальная температура воздуха наблюдалась лишь на севере скандинавских стран, в странах Балтии, на Украине, в Белоруссии и Молдавии.
Самая холодная ночь была на западе Белоруссии, в Пинске температура понижалась до -6,3 градуса. Причиной тому стал антициклон, центр которого их западной Европы сместился на Украину.
А в страны центральной Европы с плотным южным ветром начал поступать теплый воздух. И угроза заморозка миновала. / meteonovosti.ru /
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