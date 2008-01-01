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Новости погоды


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В Санкт-Петербург на денек заглянет настоящая весна


ИА "Метеоновости" / 10:15 Понедельник, 6 апреля

  В первые апрельские дни температура в Северной столице старалась придерживаться климатических рамок. Но побывавшие на улице петербуржцы едва ли с этим согласятся - если брать поправку на ветер и сырость, то по ощущениям было значительно холоднее. По ночам то и дело подмораживало, вот и небесная влага выпадала то в виде снега, то в виде дождя, а порой и того, и другого одновременно. Количество апрельских осадков пока идет с опережением графика: только за первые три дня выпало 8 мм, то есть четвертая часть от среднего многолетнего за месяц.

На этой неделе на берегах Невы повеет настоящей весной. Во вторник, 7 апреля, столбики термометров устремятся вверх и попытаются установить новый сезонный максимум, днем потеплеет до +12..+15. Середина недели будет уже не такой "первомайской" - днем +7..+10, ночью +1..+4.

По предварительным прогнозам, в конце недели в северной половине европейской территории похолодает. Вследствие очередного арктического вторжения могут вернуться заморозки, днем температура в Санкт-Петербурге понизится до +2..+5. В течение недели возможны небольшие осадки, в середине и в конце недели погода будет ветреной. / meteonovosti.ru /
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