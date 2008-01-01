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Новости погоды


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Дальневосточные острова атакует ненастный циклон


ИА "Метеоновости" / 11:10 Понедельник, 6 апреля

  Накануне, 5 апреля, очередной циклон с центром над севером Японии, начал оказывать влияние на российские дальневосточные районы. Первыми удар циклона принял на себя Приморский край, где прошел сильный снег количеством до 20 мм осадков, наблюдалось налипание мокрого снега диаметром до 27 мм, ветер в порывах усиливался до 23 м/с.

В сфере влияния этого атмосферного вихря оказались и дальневосточные острова. На Сахалин он обрушился сильными осадками, выпало более 40 мм, и порывистым, до 21 м/с, ветром. Курильские острова заливал сильный дождь, и выпало до 22 мм.

В предстоящие сутки, 7 апреля, циклон выйдет на южную акваторию Охотского моря, оставляя под своим влиянием острова. На Сахалине сильный мокрый снег, налипание мокрого снега, на побережьях ветер окрепнет в порывах 14-19 м/с. Ненастная погода и на Курильских островах: время от времени будут приниматься осадки, на севере сильные, ветер усилится до 17-22 м/с, на юге он будет слабее, 12-17 м/с. / meteonovosti.ru /
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