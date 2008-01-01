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О пожароопасной обстановке вокруг Байкала

ИА "Метеоновости" / 11:33 Понедельник, 6 апреля



В течение длительного времени территория вокруг Байкала находится под присмотром обширного антициклона, что и стало причиной отсутствия осадков. За март, как и за прошедшие дни апреля, осадков, практически не было. Среднесуточная температура воздуха только за минувшие дни апреля превышает климатическую норму на 2-4 градуса. Сочетание этих факторов и стало причиной формирования сложной пожароопасной обстановки на территории вокруг Байкала.



Особо сложная ситуация сложилась в Забайкалье. Почти каждый день приходится бороться с возгораниями, а резкий ветер способен расширить зону пожаров. Только за последнюю неделю было зарегистрировано более 100 очагов пожаров.



В предстоящие два-три дня в Забайкалье сохранится сухая погода, порывы ветра местами могут достигать 13-14 м/с, что может осложнить борьбу с пожарами в регионе. / meteonovosti.ru /



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