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Погода в Москве на этой неделе соответствует апрелю

ИА "Метеоновости" / 12:28 Понедельник, 6 апреля



антициклон будет сменяться другим. Температурный режим столичного региона неустойчивый, но все дни останутся в рамках апреля. И существенных осадков не ожидается.



В воскресенье 5 апреля, столичный регион пересек холодный атмосферный фронт. Вслед за ним на вахту заступил антициклон, пришедший из Западной Европы.



Во вторник, 7 апреля, влияние антициклона сохранится. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре воздух в Москве прихватит заморозок до -1..-3, днем температура повысится до 8..10 градусов, ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление чуть подрастет и в середине дня составит 762 мм ртутного столба, что выше нормы более, чем на 10 единиц.



В середине недели, 8 апреля, до столичного региона дотянется теплый атмосферный фронт циклона. Атмосферное давление понизится, увеличится облачность, местами соберется небольшой дождь, ночью в столице 3..5, в Подмосковье 1..6 градусов. Днем в Москве потеплеет до 13, по области до 17 градусов. Средняя суточная температура выше нормы градусов на 5, но и это соответствует апрелю, началу третьей декады.



Четверг, 9 апреля, порадует жителей московской земли настоящей весенней погодой: ночью при небольшой облачности 0..2, днем солнечно, без осадков и тепло, в столице 14..16. Ветер западный 5-10 м/с.



В пятницу, 10 апреля, к северо-востоку от Москвы сформируется небольшой циклон. Погода облачная с прояснениями, местами будут перепадать небольшие дожди. Ночью при юго-западном и западном ветре температура 1..6 градусов. Днем ветер поменяет направление на северо-западное и станет прохладнее, 8..13 градусов. Среднесуточная температура воздуха останется выше многолетних значений на 2-3.



Весна в Москве немного притормозила, словно в солидарность с карантинной обстановкой. / meteonovosti.ru /



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