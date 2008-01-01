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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 13:08 Понедельник, 6 апреля

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами порывы ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 2.6..4.4 градуса; Северном 2,0..3,4 градуса, Северо-восточном 2,4..3,3 градуса, Восточном 1,7..3,0 градуса, Юго-восточном 2,6..3,6 градуса , Южном 2,0..3,5 градуса, Юго-западном 2,3..3,1 градуса, Западном 2,1..4,3 градуса, Северо-западном 2,9..3,7 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 2,1..3,4 градуса, порывы ветра до 11м/с. На территории Новой без осадков, температура воздуха 2,5..4,6 градуса, местами порывы ветра до 13м/с. / meteonovosti.ru /
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местное
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6 апр.
+3
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Ахмадабад		 -31
Билибино

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Шаоян

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