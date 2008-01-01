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На Урале сильные осадки, ветер и отложение мокрого снега

ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 6 апреля



Новая неделя для жителей Урала начнется с ненастной погоды. Причиной тому атмосферный фронт, на котором периодически формируются мини-циклоны.



В понедельник, 6 апреля, на юге Свердловской области, в горных районах Челябинской области прогнозируются сильные и очень сильные осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождем, в отдельных районах сильный гололед, сильное отложение мокрого снега на провода, на дорогах гололедица, возможно установление временного снежного покрова, днем порывы ветра достигнут 18 м/с.



Во вторник Урал окажется в тыловой части циклона. Пройдут осадки разной интенсивности и продолжительности в виде снега, мокрого снега, на юго-востоке Свердловской области сильные. На Южном Урале снег, мокрый снег, в Курганской области снег с дождем, местами осадки будут сильные, в горах Челябинской области местами очень сильные. В отдельных районах метели, отложение мокрого снега на провода, в Челябинской области сильное отложение, на дорогах гололедица, местами сильная, установление временного снежного покрова. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с с порывами 15-20 м/с, в Свердловской и Челябинской областях местами до штормового, 25 м/с. / meteonovosti.ru /



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