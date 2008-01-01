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В районе Новороссийска бора
ИА "Метеоновости" / 13:46 Понедельник, 6 апреля
Как описано в учебниках по метеорологии, классическая бора формируется при условии, если с севера опускается антициклон, а юга ему противостоит циклон. Северо-восточный ветер, который опускается по восточной периферии антициклона, усиливается до штормового. Вот и минувший день не стал исключением.
В воскресенье и в ночь на понедельник в Краснодарском крае ветер усиливался в порывах до 22 м/с.
В понедельник и вторник синоптическая ситуация существенно не изменится, а, значит, сохранится северо-восточный ветер, в Краснодарском крае как и на черноморском побережье в районе Анапа-Туапсе до 25 м/с, в Новороссийске до 28 м/с. / meteonovosti.ru /
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