

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Идеальная весна в Сибири

ИА "Метеоновости" / 14:17 Понедельник, 6 апреля



На территории Западной и Восточной Сибири уже несколько дней властвует обширный антициклон, который не собирается сдавать свои позиции еще несколько дней.



Жителям юга Западной Сибири солнечная погода без осадков гарантирована до 7 апреля. Дневная температура может повышаться до 10..15 градусов, местами до 20. А ночью подмораживает до -3..-8 градусов. Снега на юге Западной Сибири еще много, но под лучами солнца он активно испаряется и подтаивает. В Новосибирске за сутки высота снежного покрова уменьшается на 2-3 см.



При большом суточном ходе температуры процесс снеготаяния идет постепенно, отсутствие осадков также благоприятно сказывается на подъеме уровня рек.



7 апреля синоптическая ситуация начнет меняться, на смену антициклону с Атлантики придет циклон. Он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега и понижение дневной температуры до +2.. +7 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



