Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
6 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Идеальная весна в Сибири


ИА "Метеоновости" / 14:17 Понедельник, 6 апреля

  На территории Западной и Восточной Сибири уже несколько дней властвует обширный антициклон, который не собирается сдавать свои позиции еще несколько дней.

Жителям юга Западной Сибири солнечная погода без осадков гарантирована до 7 апреля. Дневная температура может повышаться до 10..15 градусов, местами до 20. А ночью подмораживает до -3..-8 градусов. Снега на юге Западной Сибири еще много, но под лучами солнца он активно испаряется и подтаивает. В Новосибирске за сутки высота снежного покрова уменьшается на 2-3 см.

При большом суточном ходе температуры процесс снеготаяния идет постепенно, отсутствие осадков также благоприятно сказывается на подъеме уровня рек.

7 апреля синоптическая ситуация начнет меняться, на смену антициклону с Атлантики придет циклон. Он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега и понижение дневной температуры до +2.. +7 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+4
Вт.
7 апр.
+9
Ср.
8 апр.
+10
Чт.
9 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Зиндер		 -31
Билибино

некомфортное место: Раздан
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100