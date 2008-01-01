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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве


ИА "Метеоновости" / 15:40 Понедельник, 6 апреля

  Погоду в столичном регионе будет формировать северо-восточная периферия антициклона с центром над Украиной. При преобладании сплошной облачности существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 2..4 градуса, по области 1..4. Ветер северо-западный, 5-10м/с, местами порывы до 12м/с. Относительная влажность воздуха 30-35%. / meteonovosti.ru /
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