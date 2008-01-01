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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:08 Вторник, 7 апреля

  Антициклон продолжит определять погоду в Москве и Московской области. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура в столице 8..10, по области 5..10 градусов. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 762 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.

В целом, погода в столичном регионе комфортная, индифферентная для большинства метеозависимых людей. Однако, внешним фактором риска, который может негативно влиять на самочувствие, остается повышенный фон атмосферного давления. Наиболее чувствительными являются люди, склонные к сосудистым спазмам, перенесшие различные сосудистые нарушения, страдающие частыми приступами стенокардии, артериальной гипертензией и вегето-сосудистой дистонией, которые могут болезненно реагировать на колебания давления.

Необходимо контролировать артериальное давление, не допускать резких скачков, вовремя купировать болевые симптомы с помощью назначенных врачом лекарств. Постараться оградить себя от чрезмерных стрессовых и негативных ситуаций, принимать успокаивающие и седативные препараты растительного происхождения. / meteonovosti.ru /
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