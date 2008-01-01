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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 09:35 Вторник, 7 апреля
Столичный регион находится под опекой солнечного, но прохладного антициклона. Существенных осадков нет, но и большого тепла тоже из-за северо-западного порывистого ветра. Так что рекордное тепло нам не грозит. Поэтому абсолютный максимум температуры для 7 апреля останется за 1975 годом, когда воздух разогревался до летних значений 21.5 градуса.
О морозах речь и вовсе не идет. Самая низкая температура в ранние утренние часы -13.8 градуса наблюдалась в позапрошлом веке в 1896 году.
В прошлом, 2019 году, этот день выдался теплый. После прохладной ночи с заморозками до -2.1 градуса, днем воздух прогрелся до 9.7 градуса. Таким образом. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму почти на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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