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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:35 Вторник, 7 апреля

  Столичный регион находится под опекой солнечного, но прохладного антициклона. Существенных осадков нет, но и большого тепла тоже из-за северо-западного порывистого ветра. Так что рекордное тепло нам не грозит. Поэтому абсолютный максимум температуры для 7 апреля останется за 1975 годом, когда воздух разогревался до летних значений 21.5 градуса.

О морозах речь и вовсе не идет. Самая низкая температура в ранние утренние часы -13.8 градуса наблюдалась в позапрошлом веке в 1896 году.

В прошлом, 2019 году, этот день выдался теплый. После прохладной ночи с заморозками до -2.1 градуса, днем воздух прогрелся до 9.7 градуса. Таким образом. Среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму почти на 4 градуса. / meteonovosti.ru /
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