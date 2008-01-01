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Заморозки в Молдавии

ИА "Метеоновости" / 10:15 Вторник, 7 апреля



Минувшей ночью в Молдавии местами наблюдались заморозки в воздухе. Температура понижалась до -2..-4 градусов. Причиной столь холодной погоды стал антициклон: при ясной штилевой погоде воздух быстро остыл до слабого заморозка.



В Кишиневе температура под утро понизилась до -2 градусов, в Тирасполе было -4. Такой заморозок может негативно сказаться на будущем урожае косточковых культур.



В последующие сутки воздух начнет прогреваться, но вероятность слабых заморозков в республике, местами до -1 градуса, сохранится. / meteonovosti.ru /



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