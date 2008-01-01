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Новости погоды


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Западную Сибирь атакует циклон


ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 7 апреля

  Жителям Западной Сибири не составит особого труда соблюдать режим карантина - погода пошла на резкое ухудшение. На контрастном атмосферном фронте с волнами над территорией Северного Казахстан формируется активный циклон. Углубляясь и перемещаясь на северо-восток, 7 апреля атмосферный вихрь выйдет на территорию Тюменской области. В последующие двое суток циклон будет смещаться через Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа в направлении Обской губы.

Под ударом циклона окажется почти вся территория Западной Сибири. Ожидается сильный, местами очень сильный ветер, снегопады с метелями, на востоке территории дожди. В некоторых районах осадки будут выпадать мокрым снегом с налипанием на провода и деревья, есть вероятность гололеда. Резко ухудшится дорожная обстановка - возможны заносы, снежный накат, сильная гололедица. Прогноз неблагоприятных погодных условий следует принять во внимание как водителям, так и коммунальным и дорожным службам. / meteonovosti.ru /
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