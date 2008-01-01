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Южный циклон ухудшил погоду на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 7 апреля



Почти всю территорию Дальневосточного округа опекают антициклоны. Один из них, сибирский, распространил свое влияние на континентальные районы, другой, с центром над северной акваторией Берингова моря, избавил от ненастья Камчатку и Чукотский автономный округ. И лишь юго-восточные районы региона накрыл ненастной зоной южный циклон. В минувшие сутки она находился над японским островом Хоккайдо. В зону его влияния попали Приморский край, Сахалин и южная половина Хабаровского края.



В Приморье шел сильный дождь, местами копилка осадков пополнилась на 20 мм, ветер усиливался до 22 м/с. На остальной территории осадки шли уже в смешанной фазе. В Хабаровском крае в виде мокрого снега, отмечалось отложение мокрого снега диаметром до 20 мм. А Сахалин и вовсе засыпало снегом. Местами он был очень сильным, выпало чуть больше 40 мм осадков.



Сегодня и в среду циклон мало изменит свое местоположение, его центр окажется над югом Курильской гряды. На юго-востоке региона сохранятся сильные осадки и порывистый ветер. В Приморье, после прохождения холодного атмосферного фронта, похолодает, дождь будет переходить в мокрый снег. / meteonovosti.ru /



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