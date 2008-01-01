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Новости погоды
Последствия снегопада в Исландии
ИА "Метеоновости" / 10:40 Вторник, 7 апреля
5 апреля мощный циклон обрушился на Исландию снегом, особенно досталось южной и западной частям страны. Сугробы появились на улицах населенных пунктов и дорогах, во многих местах возросла лавинная опасность. Были зафиксированы нескольких лавин, две из которых попали в море и вызвали цунами на Суганда-фьорде. Волна достигла противоположного берега, но обошлось без серьезных последствий,
И в последующие сутки снег продолжался на большей часть страны. В Рейкьявике и в ночь на 7 апреля принимался сильный снег при температуре воздуха -1..-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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