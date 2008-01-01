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На европейском севере зима продолжается

ИА "Метеоновости" / 11:11 Вторник, 7 апреля



погода еще сохраняет зимние черты, преобладает морозная погода с низкими температурами и метелями. Весна проявляется здесь в обилии солнечного света, и более частыми становятся оттепели.



В текущем апреле погода не стала спорить с календарем и развивается в соответствии с климатическими показателями. За прошедшие дни центрального месяца весны средняя температура воздуха оказалась в Мурманской, Архангельской, Вологодской областях, Карелии, на западе Республики Коми и в областях северо-запада (Ленинградской, Псковской и Новгородской) в пределах нормы. И лишь на востоке Коми весна забежала вперед. И здесь за истекшие 6 дней средняя температура превысила норму на 1-4 градуса.



Если рассматривать абсолютные значения температуры, то на Европейском севере она еще отрицательная. В ночь на вторник ее минимальное значение лишь в северо-западных областях было близким к нулю, а в северных колебалось от -2 до -10, на крайнем севере (в Ненецком автономном округе) от -11 до -15 градусов.



Северо-западные области уже избавились и от снежного покрова. На остальной территории Северо-Западного федерального округа снег пока лежит. Его наименьшая высота - в Карелии и Вологодской области, от 2 до 15 см. В Архангельской области высота сугробов колеблется от 25 до 80 см. До 91 см сохраняется высота снега в центральных районах Кольского полуострова. Но самые высокие сугробы - на северо-востоке Республики Коми, где их высота доходит до полутора метров.



Снег еще лежит и на севере Волго-Вятского района: в Пермском крае, Кировской области и Удмуртии. Его высота колеблется от 10 до 70 см.



На остальной территории Европейской России снег сошел. / meteonovosti.ru /



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