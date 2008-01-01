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Холода на Русскую равнину еще вернутся

ИА "Метеоновости" / 12:08 Вторник, 7 апреля



Центральный месяц весны в большинстве районов европейской территории, по сравнению со своим предшественником мартом, придерживается умеренности в погоде. И если первенец весны порадовал теплом (средняя температура марта оказалась на всей территории Европейской России на 3-7 градусов, а в Воронежской и Рязанской областях даже на 8 градусов выше нормы), то апрель скупится на подобные подарки.



Теплее обычного была погода в минувшие дни месяца отмечалась лишь на востоке Республики Коми и в Поволжье. В других же районах апрель соответствует сезону, а на Европейском юге даже холоднее нормы на 1-2 градуса.



В ближайшие дни погода станет теплее. Активный циклонический вихрь, перемещаясь по европейскому северу, закроет путь холодным северным ветрам, а при частых прояснениях солнце уже способно прогреть воздух до комфортных значений. В четверг максимальная температура в Москве и Подмосковье повысится до 12:17 градусов. Но надолго тепло не сохранится.



Уже в пятницу начнется перестройка атмосферной циркуляции. В средней тропосфере над европейской территорией формируется высотная ложбина. Ее ось будет располагаться восточнее Москвы и Подмосковья. Ветер с юго-западного постепенно начнет менять направление на северо-западное, и воздушные потоки с Арктики уже свободно будут проникать на Русскую равнину, что приведет к понижению температуры.



В выходные дни по ночам температура вновь понизится до отрицательных значений, а днем ее максимальное значение не превысит десятиградусную отметку, ее преобладающее значение от 3 до 8 тепла. Среднесуточное значение не только в центре России, но и на всей территории от Баренцева до Черного морей ожидается ниже нормы. И лишь в левобережье среднего течения Волги температура будет немного выше средних многолетних значений. / meteonovosti.ru /



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