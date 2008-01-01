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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:29 Вторник, 7 апреля

  В 12 часов в Москве облачно , без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном ,2..5,8 градуса; Северном 4,0..6,2 градуса, Северо-восточном 4,0..5,3 градуса, Восточном 4,7..5,7 градуса, Юго-восточном 5,4..5,8 градуса , Южном 4,8..6,1 градуса, Юго-западном 4,5..5,5 градуса, Западном 3,9..5,1 градуса, Северо-западном 4,2..5,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 3,6..3,7 градуса. На территории Новой без осадков, температура воздуха 4,2..6,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+8
Ср.
8 апр.
+10
Чт.
9 апр.
+12
Пт.
10 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Омдурман		 -25
Челюскин

некомфортное место: Жаксы
комфортное место: Чунцин

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