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Капризен апрель на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 12:31 Вторник, 7 апреля



На южных просторах России март не передал теплую эстафету своему последователю, апрелю. Уже с первых чисел сюда вернулись заморозки. Они сохраняются и по сей день. В ночь на вторник в Волгоградской области температура местами понижалась до -10 градусов, в Астраханской области до -4 градусов. Заморозки отмечались в Ростовской области, температура понижалась до -8 градусов, и даже в Краснодарском крае во вторник под утро зарегистрировано -4 градуса. Еще ниже была температура в Ставрополье (до -6 градусов). В республиках Северного Кавказа минимальная температура составила от -1 в Кабардино-Балкарии до -9 градусов в Карачаево-Черкесии. Не только заморозки внесли дискомфорт в погоду. Повсеместно было ветрено. Ветер разгонялся до скоростей более 20 м/с, в районе Новороссийска порывы достигали 29 м/с.



Не спешит одарить теплом апрель и жителей юго-западных областей Украины. За прошедшие 6 дней здесь неоднократно устанавливались новые рекорды минимальной температуры. В минувшие сутки рекордсменом стал украинский город Ровно. Минимальная температура в нем понизилась до -4 градусов, что на 0.2 градуса ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 2003 года. / meteonovosti.ru /



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