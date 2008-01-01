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Торжество тепла на сибирских просторах

ИА "Метеоновости" / 13:41 Вторник, 7 апреля



На территории обширной России есть места, где апрельская погода щедра на тепло. Это сибирские просторы и западная половина Якутии. Прошедшие дни апреля стали на этой территории аномально теплыми. Средняя температура превысила норму на 5-9, а на Таймыре и в Эвенкии на 10-11 градусов.



6 апреля во многих сибирских городах и даже в Якутии температура установила новые рекорды суточного максимума.



Городами-рекордсменами стали Тура (столица Эвенкии), максимальная температура составила 10.4 градусов (предыдущий рекорд со значением 10.0 отмечался в 1976 году). В населенном пункте Бор Туруханского района Красноярского края потеплело до 13.9 градусов (предыдущий рекорд со значением 12.7 отмечался в 1997 году). Также тепло было и на юге Сибири. В Кемерово новый максимум теперь составляет 13.8 градусов, а в Новокузнецке 17.3 градуса. Предыдущие рекорды были зарегистрированы в 2004 году.



Из якутских городов отличился Мирный, что на западе Республики. Новый максимум для 6 апреля теперь составляет 6.8 градусов, что на 0.2 градуса выше рекорда 1968 года.



В ближайшие дни аномально теплая погода в Сибири и на западе Якутии сохранится. / meteonovosti.ru /



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