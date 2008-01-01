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В Калининграде температура приближается к рекорду

ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 7 апреля



В 13 часов местного времени температура воздуха в Калининграде достигла 20 градусов. До 15-16 часов воздух в условия малооблачной погоды еще будет прогреваться. И температура приблизится или перекроет абсолютный максимум для 7 апреля, который составляет 21.6 градуса и принадлежит 1961 году. / meteonovosti.ru /



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