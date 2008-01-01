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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 7 апреля

  В 15 часов в Москве малооблачно без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,4..8,8 градуса; Северном 7,4..7,7 градуса, Северо-восточном 7,3..8,4 градуса, Восточном 7,2..8,2 градуса, Юго-восточном 7 ,5..8,7 градуса , Южном 7,1..8,5 градуса, Юго-западном 7,5..8,4 градуса, Западном 7,0..9,4 градуса, Северо-западном 7,7..8,3 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 8,2..9,0 градуса. На территории Новой без осадков, температура воздуха 7,7..10,1градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+8
Ср.
8 апр.
+10
Чт.
9 апр.
+12
Пт.
10 апр.
+9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Омдурман		 -25
Челюскин

некомфортное место: Жаксы
комфортное место: Чунцин

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