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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 7 апреля



В 15 часов в Москве малооблачно без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 7,4..8,8 градуса; Северном 7,4..7,7 градуса, Северо-восточном 7,3..8,4 градуса, Восточном 7,2..8,2 градуса, Юго-восточном 7 ,5..8,7 градуса , Южном 7,1..8,5 градуса, Юго-западном 7,5..8,4 градуса, Западном 7,0..9,4 градуса, Северо-западном 7,7..8,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 8,2..9,0 градуса. На территории Новой без осадков, температура воздуха 7,7..10,1градуса. / meteonovosti.ru /



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