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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:51 Вторник, 7 апреля
Погоду в столичном регионе будет формировать северная периферия антициклона с центром над Белгородской областью. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 4..9. Ветер западный, 3-8м/с. Относительная влажность воздуха около 40%. / meteonovosti.ru /
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