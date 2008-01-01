

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода позволит москвичам увидеть суперлуние

ИА "Метеоновости" / 18:56 Вторник, 7 апреля



Суперлуние является астрономическим явлением, которое можно наблюдать при совпадении полнолуния и новолуния с перигеем, моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Таким образом, можно увидеть более крупный размер лунного диска, чем всегда.



Луна в ночь на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает ее самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей.



Начнется суперлуние 7 апреля в 21:20, а 8 апреля в 05:36 наступит полнолуние, суперлуние. В этот период состояние неба будет меняться от безоблачного, до облачного с прояснениями. Поэтому пик суперлуния может быть доступен для наблюдений на большей части столичного региона, за исключением западных областей. Там небо станут закрывать облака теплого атмосферного фронта. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



