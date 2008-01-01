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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:22 Среда, 8 апреля

  Предстоящим днем погода в столичном регионе будет определяться влиянием ложбины циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 12..17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 749 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 70%.

Несмотря на падение атмосферного давления, в столичном регионе сохранится погода спастического типа, обусловленная повышенным фоном атмосферного давления. Для тех, кто не реагирует на капризы погоды такие условия вполне индифферентные. А вот метеозависимые люди, предрасположенные к спастическим реакциям, страдающие артериальной гипертензей, ишемической болезнью сердца, перенесшие сосудистые нарушения, склонные к частым приступам мигрени, желательно, заранее принять лекарства, рекомендованные врачом; контролировать артериальное давление, купировать головные боли и боли в области сердца; свести к минимуму негативные и стрессовые нагрузки. Следует использовать растительные препараты, нормализующие и улучшающие состояние психо-эмоциональной и нервной системы. / meteonovosti.ru /
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