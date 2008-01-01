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Новости погоды
Самая теплая ночь апреля
ИА "Метеоновости" / 09:53 Среда, 8 апреля
Минувшая ночь в столичном регионе оказалась самой теплой с начала текущего месяца. Минимальная температура на ВДНХ составила 6,1 градуса, в центре города до 7 тепла. На территории Новой Москвы и в Подмосковье минимальная температура воздуха оказалась в пределах 2..5 градусов.
Самая высокая ночная температура воздуха для 8 апреля на ВДНХ составляет 15,9 градуса и принадлежит 1975 году. / meteonovosti.ru /
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