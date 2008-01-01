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Пандемия COVID-19 может сказаться на прогнозах погоды

ИА "Метеоновости" / 09:55 Среда, 8 апреля



Глобальная система наблюдений ВМО ( Всемирная Метеорологическая организация) служит основой для всех видов метеорологического и климатического обслуживания, предоставляемых 193 государствами - членами ВМО. И нарушение в работе этой системы может сказаться на качестве обслуживания многих отраслей экономики.



Глобальная система наблюдений ВМО обеспечивает наблюдение за состоянием атмосферы и океана. Полученные данные используются для подготовки прогнозов погоды. Как отметил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, национальные метеорологические и гидрологические службы продолжают работать круглосуточно и без выходных, несмотря на серьезные трудности, вызванные пандемией COVID-19.



Пандемия COVID-19 создает дополнительные трудности и может усугубить



риски, связанные с многими опасными явлениями. Многие компоненты системы наблюдения ВМО автоматизированы и ожидается, что они будут продолжать функционировать.



Однако если пандемия продлится дольше нескольких недель, то отсутствие ремонта, технического обслуживания, поставок и перестановки оборудования станет основанием для беспокойства. / meteonovosti.ru /



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