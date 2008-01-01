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Температура в Санкт-Петербурге "шагнула" в май

ИА "Метеоновости" / 10:04 Среда, 8 апреля



С начала апреля температура в северо-западных районах Европейской России консервативно придерживалась климатической нормы. Но во вторник, 7 апреля, вынос тепла из Европы заставил столбики термометров устремиться вверх и показать самые высокие значения с начала весны.



Безудержный рост температуры привел к целому "салюту" из климатических рекордов в городах Калининградской, Ленинградской, Псковской областей.



Одним из рекордсменов стал Санкт-Петербург. Накануне днем, 6 апреля, температура в Северной столице едва достигла +5, даже снежинки с неба летели! А 7 апреля столбик термометра официальной метеостанции города добрался до значения +18,3, и продержавшийся почти четверть века абсолютный максимум дня (+14,4, 1996 год) был превышен почти на четыре градуса. Для Северной столицы это первый климатический рекорд с начала месяца.



Экскурсия в май была однодневной, в ближайшие двое суток температура вернется к более привычным для апреля значениям. А в конце недели погода в Ленинградской области станет холодной, ожидаются ночные заморозки. / meteonovosti.ru /



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