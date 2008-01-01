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Среда
8 апреля 2020
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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 10:21 Среда, 8 апреля

  Сегодня атлантический циклон преградит путь северным ветрам на московскую землю. И день ожидается очень теплым, температура превысит норму более, чем на 5 градусов. Но все же до рекордно высоких значений ей не добраться. Рекорд останется в 1975 году, когда 8 апреля воздух прогрелся до летних значений +23.7 градусов.

А в далеком 1896 году в это время еще сохранялись умеренные морозы. 8 апреля под утро температура понизилась до -14.6 градусов, что и стало суточным рекордом.

В 1983 году этот день отметился сильными осадками, выпало 15.7 мм, что составляет треть от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, этот день был теплый. Температура даже ночью наблюдалась положительная, +2.8, днем воздух прогрелся до 11.1 градусов. Прошел слабый дождь. / meteonovosti.ru /
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