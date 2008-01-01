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Новости погоды
В субботу на Москву обрушится холод
ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 8 апреля
Пусть тепло, пришедшее в столичный регион, не обнадеживает жителей. Холодный воздух вновь готовится обрушиться на Москву.
В ночь на субботу, 11 апреля столичный регион окажется в зоне холодного фронта. Пройдут небольшие осадки, и это может быть и мокрый снежок. Температура под утро понизится в Москве до 0 градусов, а местам и до -3 градусов. Морозец прихватит и Подмосковье. Днем в Москве лишь около 5 градусов тепла. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на пару градусов.
Погода напоминает дачникам, спешащим начать сезон, что на календаре еще первая половина апреля! / meteonovosti.ru /
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