

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В субботу на Москву обрушится холод

ИА "Метеоновости" / 11:23 Среда, 8 апреля



Пусть тепло, пришедшее в столичный регион, не обнадеживает жителей. Холодный воздух вновь готовится обрушиться на Москву.



В ночь на субботу, 11 апреля столичный регион окажется в зоне холодного фронта. Пройдут небольшие осадки, и это может быть и мокрый снежок. Температура под утро понизится в Москве до 0 градусов, а местам и до -3 градусов. Морозец прихватит и Подмосковье. Днем в Москве лишь около 5 градусов тепла. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на пару градусов.



Погода напоминает дачникам, спешащим начать сезон, что на календаре еще первая половина апреля! / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



