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В Западную Сибирь вернулась зима

ИА "Метеоновости" / 12:08 Среда, 8 апреля



погоды. Причиной тому активный циклон, который пришел с Южного Урала. В Омской области он отметился сильными осадками в виде дождя, мокрого снега и снега количеством до 19 мм, ветер усиливался в порывах до 29 м/с.



Штормовая погода охватила юг Тюменской области, где прошел сильный снег, выпало до 30 мм осадков, при ветре до 23 м/с кружила метель. Сильный снег количеством до 22 мм осадков обрушился и на Ханты-Мансийский автономный округ, мела метель при штормовом ветре до 26 м/с.



Сегодня, 8 апреля, центр циклона окажется над средним течением Оби, он углубится, давление понизится с 1005 до 980 гПа. От Омска до Ямала осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильные, метели, в отдельных районах гололедно-изморозевые явления, ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с, в Ямало-Ненецком округе с порывами до 24 м/с, на юге Тюменской области до 27 м/с, в Омской до 30 м/с.



В четверг циклон умчится на акваторию Карского моря. Ночью в его тылу подморозит до -2..-9, в автономных округах Тюменской области -13..-14 градусов. С отходом циклона в Омской области и на юге Тюменской осадки ослабеют, перейдут в разряд небольших, но и они только местами, порывы ветра не превысят 17-19 м/с.



В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, где влияние циклона еще достаточно велико, осадки от небольших до умеренных, метели при ветре 15-18, на Ямале до 23 м/с.



Визит зимы в Западную Сибирь долго не продлится и к концу недели сюда вернется тепло. / meteonovosti.ru /



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