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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 8 апреля



В 12 часов в Москве облачно, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,9..12,7 градуса; Северном 11,3..12,6 градуса, Северо-восточном 11,9..12,2 градуса, Восточном 11,6..12,5 градуса, Юго-восточном 11,5..12,8 градуса , Южном 11,4..12,7 градуса, Юго-западном 11,3..12,3 градуса, Западном 11,3..12,3 градуса, Северо-западном 11,8..12,8 градуса.



В Зеленограде слабый дождь, температура 9,2..10,0 градуса. На территории Новой местами слабый дождь, температура воздуха 8,6..13,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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