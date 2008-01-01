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Новости погоды


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Якутия - территория рекордного тепла


ИА "Метеоновости" / 12:38 Среда, 8 апреля

  Подходит к концу первая декада апреля, а в Якутии, в условиях солнечного антициклона, температура воздуха достигает рекордных значений, которые и опережают календарь. 7 апреля в ряде населенных пунктов обновились инструментальные наблюдения за погодой.

Среди рекордсменов встречаются знакомые названия. Второй день подряд в Чумпуруке фиксируется новый абсолютный максимум, для 7 апреля 13.3, предыдущий 6.7 градуса наблюдался в 1976 году. В Мирном 11.6, что выше прежнего на 2.1 градуса продержавшегося с 2009 года.

Список рекордсменов пополнили Саскылах, Оленек, Джарджан, Шелагонцы, Жиганск, Сунтар, Ленск, Витим, Вилюйск. Рекордно высокая температура зафиксирована и в Верхоянске, 7 апреля воздух прогревался до +5 градусов, предыдущий рекорд +3.5 продержался с 1978 года. / meteonovosti.ru /
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