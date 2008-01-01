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Новости погоды


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Контрасты камчатской погоды


ИА "Метеоновости" / 12:54 Среда, 8 апреля

  В последнее время, циклоны, поднимающиеся с юго-запада, как правило не обходят своим вниманием Камчатский край. То обрушатся сильными осадками, то закружат метели при штормовом ветре. Вот и минувший день не стал исключением. Южная половина Камчатского края оказалась вблизи циклона, который и отметился сильной метелью при ураганном ветре до 33 м/с.

Центральные и северные районы края пригрел погожий антициклон. В результате 7 апреля были зафиксированы рекордно высокие значения температуры. В Эссо столбик термометра добрался до отметки 8 градусов, предыдущий 7.9 наблюдался в 1981 году. В Ключах было 5.6, что выше прежнего менее, чем на градус, продержавшегося тоже с 1981 года. Новый абсолютный максимум и в Соболево 10.3, предыдущий 9.4градуса зафиксирован в 1974 году. / meteonovosti.ru /
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