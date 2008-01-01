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Штормовой циклон покидает Урал

ИА "Метеоновости" / 13:10 Среда, 8 апреля



Циклон, который отправился покорять Западную Сибирь, накануне нанес визит на Урал. В эпицентре ненастной погоды оказалась Курганская область, где прошел сильный снег количество до 22 мм осадков, ветер усиливался в порывах до штормового, 25 м/с.



В среду на Урале еще сохранится влияние циклон, который и будет засыпать снегом, мокрым снегом, кружить метелями при ветре 15-20 м/с, в Челябинской области до 23 м/с, возможно отложение мокрого снега.



Но уже в четверг Урал окажется в теплом секторе циклона, чей центр будет располагаться над акваторией Карского моря. При переменной облачности местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь, в Курганской области преимущественно без осадков, юго-западный, западный ветер в Челябинской и Курганской областях местами окрепнет в порывах до 14 м/с, в Свердловской области до 15 м/с.



8 апреля на юге округа осадки (снег, мокрый снег), метель, отложение мокрого снега, ветер 15-20 м/с (в Челябинской области до 23 м/с). / meteonovosti.ru /



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