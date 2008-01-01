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Мифы о COVID-19 и погоде

ИА "Метеоновости" / 15:17 Среда, 8 апреля



Всемирная метеорологическая организация (ВМО) в своем обращении к мировому сообществу 7 апреля 2020 года выразила поддержку работе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) как источнику официальной информации и рекомендаций по сдерживанию пандемии коронавируса в период глобальной неопределенности.



В обращении развеиваются мифы и фальшивые новости о вирусе. К ним относятся:



- подвергая себя воздействию солнца или температуры выше 25 градусов по Цельсию, вы не предотвратите коронавирусную болезнь,



- вирус COVID-19 может передаваться во всех районах, включая районы с жаркой и влажной погодой,



- холодная погода и снег не могут убить новый коронавирус.



Глобальное и локальное распространение COVID-19 во многом определяется торговлей, путешествиями, личным поведением и гигиеной, политикой социальной дистанцированности.



Климатические и погодные условия, такие как влажность и температура, вероятно, играют ограниченную роль в определении того, где и когда происходит COVID-19 и являются одним из многих факторов, которые могут усугублять и создавать дополнительные проблемы для отдельных лиц, медицинских работников, медицинских учреждений в области контроля и управления COVID-19. / meteonovosti.ru /



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