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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 8 апреля

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,9..12,7 градуса; Северном 11,8..12,8 градуса, Северо-восточном 11,9..12,6 градуса, Восточном 11,7..12,4 градуса, Юго-восточном 12,4..13,1 градуса , Южном 11,4..12,4 градуса, Юго-западном 11,4..12,1 градуса, Западном 11,4.12,8 градуса, Северо-западном 11,9..12,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура 11,7..11,8 градуса. На территории Новой местами слабый дождь, температура воздуха 10,7..13,0 градуса, местами порывы ветра д 12м/с. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Сантьяго-де-Керетаро

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