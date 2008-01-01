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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:33 Среда, 8 апреля



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11,9..12,7 градуса; Северном 11,8..12,8 градуса, Северо-восточном 11,9..12,6 градуса, Восточном 11,7..12,4 градуса, Юго-восточном 12,4..13,1 градуса , Южном 11,4..12,4 градуса, Юго-западном 11,4..12,1 градуса, Западном 11,4.12,8 градуса, Северо-западном 11,9..12,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура 11,7..11,8 градуса. На территории Новой местами слабый дождь, температура воздуха 10,7..13,0 градуса, местами порывы ветра д 12м/с. / meteonovosti.ru /



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