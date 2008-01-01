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Новости погоды


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О погоде вечером в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 16:15 Среда, 8 апреля

  Погоду в столичном регионе будет формировать тыловая часть циклона с центром над востоком Костромской области. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 6..8 градусов, по области 4..9. Ветер северо-западный, 5-10м/с. Относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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комфортное место: Сантьяго-де-Керетаро

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