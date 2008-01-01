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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:53 Четверг, 9 апреля



Предстоящим днем погода в столичном регионе будет определяться влиянием гребня антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 12..17 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 50%.



Весна дает о себе знать более частыми, порой довольно резкими, междусуточными колебаниями метеопараметров. Погода в столице ожидается с колебаниями атмосферного давления, которое после очень высоких значений начнет понижаться, влажность и содержание кислорода в пределах климатической нормы, температура в дневные часы поднимется до +16 градусов, в течение дня будет проглядывать солнце. Для большинства это индифферентный характер погоды.



Врачи, ученые, изучающие рост заболеваемости, обострений и ухудшения самочувствия, не устают повторять - погода не причина болезни, сама по себе она еще никого не сделала больным. Недомогания, обострения связаны со сниженными адаптационными и функциональными резервами организма. Это выражается, в так называемом, "синдромом весенней усталости", и проявляется, прежде всего, сезонными обострениями, снижением обменных процессов, психологическими нарушениями и нервными расстройствами. Снизить проявления "синдрома весенней усталости" и влияние погодных условий помогут отказ от вредных привычек (курение, алкоголь, постоянное "сидение" перед телевизором и др.), занятия спортом, дыхательные упражнения, которые можно проводить и в домашних условиях на балконе или при открытых окнах; контрастные тренировки: душ или обтирание, полноценный сон. Прекрасным средством для профилактики симптомов "весенней усталости" являются растительные адаптогены: экстракт элеутерококка, левзеи, лимонника, женьшеня, которые нужно принимать за 15-30 минут до еды, витаминные комплексы группы В,С,Д.



Геомагнитный фон 9 апреля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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