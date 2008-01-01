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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:04 Четверг, 9 апреля



В четверг погода на московской земле будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона. При переменной облачности сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, температура в Москве повысится до 14..16 градусов, но до рекорда очень далеко. Абсолютный максимум 9 апреля 24.1 градуса так и останется за 1975 годом.



Рекордно низкая температура тоже будет неизменной, -14.9 градуса, наблюдавшаяся в 1881 году.



В 2011 году в Москве выпало 23 мм осадков (чуть более 50% от месячной нормы, которая составляет 44 мм).



В 1983 году этот день отметился сильными осадками, выпало 15.7 мм, что составляет треть от месячной нормы.



В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 12.5 градусов. Ночью было 8.3, поморосил небольшой дождь, днем без осадков, при солнце воздух разогрелся до 18.3 градуса. / meteonovosti.ru /



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