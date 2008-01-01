Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
9 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:04 Четверг, 9 апреля

  В четверг погода на московской земле будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона. При переменной облачности сколько-нибудь существенных осадков не ожидается, температура в Москве повысится до 14..16 градусов, но до рекорда очень далеко. Абсолютный максимум 9 апреля 24.1 градуса так и останется за 1975 годом.

Рекордно низкая температура тоже будет неизменной, -14.9 градуса, наблюдавшаяся в 1881 году.

В 2011 году в Москве выпало 23 мм осадков (чуть более 50% от месячной нормы, которая составляет 44 мм).

В 1983 году этот день отметился сильными осадками, выпало 15.7 мм, что составляет треть от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 12.5 градусов. Ночью было 8.3, поморосил небольшой дождь, днем без осадков, при солнце воздух разогрелся до 18.3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+9
Чт.
9 апр.
+12
Пт.
10 апр.
+9
Сб.
11 апр.
+4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Абу-Даби		 -19
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Мурманск
комфортное место: Арлингтон

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100