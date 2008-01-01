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В Приволжье после теплой весны придут ненастье и похолодание

ИА "Метеоновости" / 09:42 Четверг, 9 апреля



В среду, 8 апреля, волна тепла из Европы накрыла центр Европейской России и докатилась до западных районов Приволжского федерального округа. Термометры в Саратовской, Пензенской, Нижегородской областях и Мордовии показали +15..+18. До выходных здесь сохранится очень теплая погода, днем +11..+16. Значительно холоднее было на востоке региона. Показательно, что в Кировской области, Пермском крае и Башкирии до сих пор сохраняется солидный снежный покров (на севере Пермского края высотой более полуметра). На этой неделе залежавшийся снег понесет большие потери, ведь потеплеет и в этих краях, температура повысится до +6..+11.



В конце недели достижения весны сведет на нет холодный атмосферный фронт с волнами, опускающийся с северо-запада. На территории Приволжья он станет малоподвижным и поделит округ на две части. На фронтальном разделе будут формироваться и смещаться с юго-запада на северо-восток волновые циклоны. От весеннего тепла останутся только воспоминания - циклоны принесут ненастную погоду с сильным порывистым ветром, осадки (дождь с переходом в снег), местами сильные, с метелью. Возможны гололедно-изморозевые явления. В воскресенье на западе округа похолодает до заморозков, на дорогах ожидается сильная гололедица. / meteonovosti.ru /



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