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Новости погоды


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Прощальный "подарок" циклона


ИА "Метеоновости" / 10:12 Четверг, 9 апреля

  Уходя на север, циклон, который пронесся по Сибири, в подарок оставил обильные осадки в горных районах Кемеровской области и Алтая. За сутки местами выпало более 15 мм осадков. И если на равнине осадки пойдут на убыль, то в горах 10 апреля умеренные, местами сильные осадки продолжатся.

Большие снегозапасы на юге Сибири к началу половодья в верховьях рек, и обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, создают опасные условия развития весенних гидрологических процессов.

11 -14 апреля антициклон, который придет на смену циклону, погоду с большим суточным ходом температуры и постепенным повышением фона температуры. Ночью температура может понижаться до 0..-5 градусов, а днем под лучами солнца воздух прогреется до 9..14 градусов, местами до 20.

Такая погода будет способствовать активному таянию снега в горах, оставляя паводковую ситуацию напряженной. / meteonovosti.ru /
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