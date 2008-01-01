

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Якутии сохраняется рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 10:42 Четверг, 9 апреля



Обширный антициклон, под опекой которого остается большая часть территории Якутии, формирует здесь солнечную, очень теплую погоду. Хотя в северных районах в погоду вмешиваются атмосферные фронты, ветер в порывах усиливается до 23 м/с. Температура воздуха в большинстве улусов превышает привычные показатели на 10 и более градусов. И снова рекорды. 8 апреля в Верхоянске термометры показали 8,6 градуса, остался в 1974 году предыдущий рекорд, 4,7 градуса. В Якутске было 11,9 градуса, ранее, в 1974 году, воздух прогрелся лишь до 7,3 градуса. Самая высокая температура зафиксирована в Сунтаре, 15,2 градуса, такой "жары" здесь не было с 1945 года, да и тогда столбики термометров остановились на отметке 10,4 градуса. Побит рекорд 1945 года и в Ленске, 14,7 градуса. Рекордсменами стали Джарджан, Шелагонцы, Жиганск, Чумпурук, Вилюйск, Мирный, Олекминск, Усть-Мая и Алдан.



В ближайшие дни антициклон сохранит влияние на юге и в центральных районах. А на севере, где вмешается циклон, ожидается снегопад и метель. На северо-западе пройдет снег, днем мокрый снег. Ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, местами порывы до 19-24 м/с, в Анабарском и Булунском районах местами до 29-34 м/с. Температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, на северо-востоке -20..-25. Днем на юге 12..17, местами +7..+12, на северо-востоке 0..-5. Очередные рекорды не за горами. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



