

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные ливни в Закавказье и Иране

ИА "Метеоновости" / 11:34 Четверг, 9 апреля



Активный холодный атмосферный фронт 8 апреля пересекал Турцию и Закавказье. Сильные ливни прошли на юге Азербайджана и в Иране, за сутки здесь выпадало более 60 мм осадков.



9 апреля над Турцией кружит новый циклон, который принесет в Турцию, Азербайджан и Иран не только порцию тепла, но и новые дожди. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



