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Новости погоды


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Сильные ливни в Закавказье и Иране


ИА "Метеоновости" / 11:34 Четверг, 9 апреля

  Активный холодный атмосферный фронт 8 апреля пересекал Турцию и Закавказье. Сильные ливни прошли на юге Азербайджана и в Иране, за сутки здесь выпадало более 60 мм осадков.

9 апреля над Турцией кружит новый циклон, который принесет в Турцию, Азербайджан и Иран не только порцию тепла, но и новые дожди. / meteonovosti.ru /
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