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К выходным в Москве резко похолодает

ИА "Метеоновости" / 12:00 Четверг, 9 апреля











Температура воздуха ото дня ко дню менялась очень резко, почти на 10 градусов, в среду в Москве потеплело до 13 градусов, а в понедельник было всего 4 тепла.







Теплый воздух, пришедший в Москву, надолго не задержится. Уже в пятницу северо-западный ветер немного понизит температуру, а в субботу после прохождения холодного фронта начнется более мощное вторжение холода. На уровне 1,5 км температура понизится до -10 градусов.



В пятницу, 10 апреля, облачно с прояснениями, местами будет приниматься небольшой дождь. Ночью термометры покажут 4..6 градусов, по области до +1. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Днем термометры покажут 8..10 градусов, по области до +13, ветер сменит направление на северо-западное, порывы достигнут 12-14 м/с. При ветре будет казаться, что температура гораздо ниже.



Суббота, 11 апреля, окажется самым холодным. Будут приниматься небольшие осадки, мессами в виде мокрого снега. И вновь минимальная температура воздуха станет отрицательной, в Москве -1.. +1 градус. Днем 4..6, по области до 1 градуса.



Прохладная, для этих дней календаря, погода сохранится и в Вербное воскресенье. Ночью термометры покажут 0..-2 градуса, днем в Москве 5.. 7, по области до 8 тепла. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже нормы на пару градусов.



Потеплеет в столичном регионе лишь к началу новой недели. / meteonovosti.ru /



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