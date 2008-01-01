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Сильные осадки обрушились на Приморье

ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 9 апреля



В Приморье погода меняется очень быстро. Стоит антициклону взять верх, как спешат вмешаться атмосферные фронты, или южный циклон пожалует. Минувший день, 8 апреля, не стал исключением. Атмосферный фронт принес сильные осадки. В виде дождя, мокрого снега и снега выпало до 15 мм небесной влаги. В Тернейском районе мокрый снег налипал на провода и деревья, диаметр отложений доходил до 37 мм. Такой нагрузки провода могут не выдержать. В северо-восточных районах Приморского края ведутся работу по уборке снега.



В ближайшие дни атмосферное давление начнет расти, власть над погодой снова перейдет к антициклону. Ночью местами пройдут небольшие осадки, днем осадки прекратятся, лишь на северо-востоке будет приниматься небольшой мокрый снег. Ночью термометры покажут +2..-3 градуса, при прояснении до -9, днем +9..+14, на северо-востоке +2..+7. / meteonovosti.ru /



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