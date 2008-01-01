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На европейском юге подмораживает

ИА "Метеоновости" / 14:06 Четверг, 9 апреля



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Температура воздуха здесь незначительно ниже нормы. И если днем в лучах солнца воздух прогревается до 10..15, а на побережье и до 20 градусов, то в ночные часы подмораживает. 8 апреля даже были установлены рекордные значения. В утренние часы воздух в Цимлянске остыл до -2,7 градуса (ранее, в 1971 году, было -2,3 градуса), в Гиганте термометры показали -4,5 градуса. Предыдущий рекорд, -3,3 градуса, держался с 1971 года. До -8,9 градуса остыл воздух в Ремонтном. Ранее, в 1971 году, температура понизилась до -4,3 градуса. Рекорды зафиксированы также в Ставрополе и в Буденновске. В Буденновске термометры показали -6,7 градуса, предыдущий рекорд, -4,9 градуса, продержался с 1926 года.



Заморозки до -5 градусов отмечались в ночные часы 9 апреля в Южном округе, а в Северо-Кавказском округе было еще холоднее, до -7 градусов в Ставропольском крае.



Антициклон сохранит влияние в регионе еще несколько дней. 10 апреля существенных осадков не ожидается, ночью заморозки до -1..-6 градусов, в Ростовской области до -8, днем 12..17 , местами до 21 градуса, в горах 8..13. / meteonovosti.ru /



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